Политика

14:43 29.03.2018

В Раде намерены проконсультироваться с Венецианской комиссией при подготовке законопроекта об Антикоррупционном суде ко 2-му чтению

В Раде намерены проконсультироваться с Венецианской комиссией при подготовке законопроекта об Антикоррупционном суде ко 2-му чтению

Представители фракций Верховной Рады и председатель парламента Андрей Парубий решили пригласить представителя Венецианской комиссии для консультаций при подготовке ко второму чтению проекта закона (№7440) о Высшем антикоррупционном суде Украины.

"Участники дискуссии в формате "Диалогов Моне" решили пригласить представителя Венецианской комиссии для дальнейших консультаций по второму чтению закона "О Высшем антикоррупционном суде", - сказано в сообщении на сайте Верховной Рады по итогам четвертого "Диалога Жана Моне", состоявшегося в Лозанне (Швейцария) на текущей неделе.

Участники "Диалогов", помимо законопроекта об Антикоррупционном суде, обсудили также проект закона об избирательной реформе, который также готовят ко второму чтению.

Как отмечается на сайте парламента, 25-27 марта в Швейцарии под председательством председателя Верховной Рады А.Парубия, при посредничестве бывшего президента Европарламента Пэта Кокса, состоялось совещание между представителями всех фракций и групп украинского парламента в формате "Диалогов Жана Моне" относительно реформы парламента.

Как сообщалось, 1 марта Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде.

Принятия закона и создания Антикоррупционного суда в Украине ожидают партнёры, в частности МВФ.

Свои рекомендации по законопроекту предоставила Венецианская комиссия.

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