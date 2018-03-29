Политика

14:25 29.03.2018

Черныш указал в е-декларации за 2017г 505 тыс. грн доходов

Черныш указал в е-декларации за 2017г 505 тыс. грн доходов

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш подал электронную декларацию за 2017 год, в которой задекларировал 504833 грн доходов и приобретенное за 295 тыс. грн паркоместо в Киеве.

В.Черныш за 2017 год задекларировал 504,458 тыс. грн зарплаты и проценты от депозита в УкрСиббанке в 375 грн, супруга министра Янина Черныш указала 266,806 тыс. грн доходов.

Глава МинВОТ имеет $2,710 тыс., EUR210 и 16,001 тыс. грн на счетах в банках, а также $95 тыс. и EUR45 тыс. наличных средств, у супруги – 17,047 тыс. грн на счетах в банках.

В е-декларации В.Черныш указал наличие квартиры в Киеве площадью 82 кв. м, 50% другой квартиры в Киеве общей площадью 75,6 кв. м. и квартиру в Александрии (Кировоградская обл.) площадью 51,1 кв. м в совместной собственности с Владиславом Чернышем, Олегом Чернышем и Инной Черныш, а также паркоместо в подземном паркинге в Киеве площадью 12 кв. м, которое он приобрел в 2017 году за 295,008 тыс. грн.

Кроме того, министр внес в декларацию данные о недостроенной квартире в Киеве площадью 93,2 кв. м, на которую, по предварительному договору купли-продажи, потрачено 2 млн 193 тыс. 314 грн.

Также министр задекларировал автомобиль Mercedes-Benz ML350 2008 г. в., его супруга– автомобиль Chevrolet AVEO 2015 г. в.

Помимо этого, супруга министра имеет акции в ПАО "Волчанский агрегатный завод" на 18 тыс. 155 грн, 100% в ООО "Центрально-украинская торговая компания" на 300 тыс. грн, 10,25%-ную долю в ООО "Компания Оптима Плюс" на 188 тыс. 750 грн, а также долю в 49% в ООО "Научно-производственное предприятие "Украгропромкалий" на 49 тыс. грн.

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