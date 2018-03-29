Южная и Северная Кореи договорились о проведении саммита 27 апреля

Встреча президента Южной Кореи и лидера КНДР Ким Чен Ына намечена на 27 апреля 2018 года, объявлено по итогам предварительных переговоров между сторонами в четверг.

"Президент Мун Чжэ Ин и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретятся во Дворце мира в деревне Панмунджом на границе", - говорится сообщении.

Между тем, южнокорейский министр по делам объединения Чо Мён Гюн заявил, что запланированный саммит будет нацелен на денуклеаризацию Корейского полуострова и развитие отношений между сторонами.

"Апрельский саммит станет новым стартом на пути к денуклеаризации Корейского полуострова, установлению там мира и развитию двусторонних отношений между Северной и Южной Кореей", - заявил министр журналистам.

В канцелярии президента Южной Кореи также отметили, что саммит должен предоставить возможность для достижения мира между сторонами.

"Дата саммита уже установлена, и мы сделаем все возможное, чтобы быть уверенными в том, что ничего не будет оставлено без внимания во время подготовки к саммиту", - говорится в заявлении пресс-секретаря.

"Мы надеемся, что люди объединятся и саммит станет великолепной возможностью для установления мира на Корейском полуострове", - подчеркнули в канцелярии.

Переговоры рабочих групп обеих сторон состоялись в четверг. Они договорились продолжить обсуждение деталей предстоящего саммита в среду на следующей неделе, чтобы согласовать вопросы, связанные с протоколом встречи и обеспечением безопасности.

Изначально договоренность о проведении саммита была достигнута ранее - во время контактов советника южнокорейского президента по безопасности Чун Юй Ён с представителями КНДР в ходе двухдневного визита высокопоставленной делегации из Сеула в Пхеньян.

Панмунджом - разделенный на две части населенный пункт, расположенный в государствах Республика Корея и Корейская Народно-Демократическая Республика. Здесь находится Объединенная зона безопасности, являющаяся площадкой для переговоров по вопросам, касающимся двух стран Корейского полуострова.