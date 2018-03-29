Япония предложила Северной Корее провести встречу на высшем уровне

Япония через Ассоциацию северокорейских граждан Японии направила Пхеньяну предложение о проведении двухстороннего саммита, сообщила японская газета "Асахи".

По информации газеты, такая встреча лидеров двух стран могла бы состояться в июне 2018 года.

В то же время, как сообщают СМИ, в Северной Корее на совещании руководства Трудовой партии Кореи (ТПК) обсуждался вопрос о проведении встреч на высшем уровне с Южной Кореей, США, Японией и Россией - участниками шестисторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова. Встреча лидера КНДР Ким Чен Ына с председателем КНР Си Цзиньпином уже состоялась в ходе его визита в Пекин 25-28 марта текущего года.