Политика

19:41 28.03.2018

Сущенко продлили арест еще на полгода, Киев протестует

Сущенко продлили арест еще на полгода, Киев протестует

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что решение российского суда о продлении содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко на шесть месяцев еще до начала судебного разбирательства дела по существу и изучения доказательств стороны защиты свидетельствует о предвзятости суда.

"МИД Украины выражает решительный протест в связи с решением Московского городского суда от 27.03.2018 года продлить до 30.09.2018 года срок содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно задержанного в России с сентября 2016 года по сфальсифицированным обвинениям", - говорится в комментарии украинского внешнеполитического ведомства, обнародованном в среду.

В МИД призывают мировое сообщество и международные правозащитные институты "принять все возможные правовые, политические и экономические меры с целью освобождения и возвращения в Украину ее граждан, которые незаконно содержатся на территории России по политически мотивированным обвинениям".

Как сообщалось, о задержании украинского журналиста Р.Сущенко при якобы "проведении шпионской акции" в Москве ФСБ уведомила 3 октября 2016 года. Р.Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст.276 УК РФ), свою вину он отрицает. Лефортовский суд Москвы продлил арест Р.Сущенко до 30 марта 2018 года.

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Интерфакс-Украина
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