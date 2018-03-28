Политика

19:28 28.03.2018

Рада во вторник первым намерена рассмотреть вопрос е-деклараций для активистов-антикоррупционеров

Рада во вторник первым намерена рассмотреть вопрос е-деклараций для активистов-антикоррупционеров

Верховная Рада первым вопросом на пленарном заседании во вторник, 3 апреля, намерена рассмотреть проблему подачи е-деклараций представителями общественных антикоррупционных организаций, в том числе вопрос декриминализации неподачи таких деклараций до 1 апреля, сообщила лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Во вторник, хотя это будет уже после 1-го апреля, ... они хотят поставить первым вопросом рассмотрение всего блока законопроектов относительно, во-первых, отмены тех законов, против которых выступает гражданское общество и все демократическое мировое сообщество. Во-вторых, они хотят поставить законопроект о декриминализации того, что активисты не подадут все документы до 1-го апреля", - сказала она на брифинге в среду в Киеве после совещания представителей фракций у спикера парламента Андрея Парубия.

Ю.Тимошенко напомнила, что "Батькивщина" направляла обращение спикеру о необходимости созвать внеочередное заседание парламента, чтобы решить вопрос е-деклараций для активистов-антикоррупционеров. По ее словам, такая идея не нашла поддержки в парламенте, за исключением фракции "Самопомич".

22 марта 2018 года Верховная Рада отказалась рассматривать законопроекты, которые отменяют или переносят срок подачи электронных деклараций об имуществе и доходах представителями общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью. Народные депутаты не проголосовали ни за один из трех соответствующих законопроектов (№6271, №8120 и №8120-1) для их включения в повестку дня и рассмотрения.

Президент Украины Петр Порошенко настаивает на отмене Верховной Радой обязательного электронного декларирования для представителей общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью.

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Интерфакс-Украина
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