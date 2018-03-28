Политика

17:00 28.03.2018

Раде следует отменить обязательство антикоррупционеров о подаче е-деклараций - Хан

Раде следует отменить обязательство антикоррупционеров о подаче е-деклараций - Хан

Необходимость подачи электронных деклараций общественными активистами, работающими в сфере противодействия коррупции, противоречит европейским устремлениям Украины, Верховная Рада должна отменить эту норму, считает европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан.

"Украинская власть не выполнила своих обязательств. Невозможность отмены этой нормы, распространяющей на гражданских активистов обязательства государственных служащих, противоречит европейским устремлениям Украины", - говорится в заявлении Й.Хана на сайте Еврокомиссии в среду.

По его словам, такие нормы противоречат настойчивым рекомендациям, предоставленным Украине международными партнерами, включая Венецианскую комиссию, БДИПЧ/ОБСЕ и Евросоюз (в том числе в контексте мониторинга выполнения Украиной обязательств по визовой либерализации).

Еврокомиссар напомнил, что гражданское общество должно иметь возможность контролировать деятельность власти "без лишних препятствий и вмешательств", а также отметил, что система е-декларирования была создана с целью "предотвращения коррупции государственными должностными лицами".

"Дополнительное и неприемлемое бремя (е-декларирование для активистов - ИФ) играет на руку тем, кто хочет уничтожить усилия Украины по эффективной борьбе с коррупцией", - считает Й.Хан.

Он еще раз подчеркнул, что е-декларирование для активистов гражданского общества должно быть отменено: "За последние годы Украина достигла значительного прогресса. Важно не подорвать достигнутый прогресс. Верховная Рада Украины должна вернуться к проблеме и как можно скорее отменить обязательства по е-декларированию для активистов гражданского общества, ограничив эти обязательства только государственными должностными лицами".

22 марта 2018 года Верховная Рада отказалась рассматривать законопроекты, которые отменяют или переносят срок подачи электронных деклараций об имуществе и доходах представителями общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью. Народные депутаты не проголосовали ни за один из трех соответствующих законопроектов (№6271, №8120 и №8120-1) для их включения в повестку дня и рассмотрения.

27 марта народный депутат Украины Сергей Лещенко (фракция "Блок Петра Порошенко") анонсировал подготовку законопроекта об освобождении антикоррупционных активистов от ответственности за неподачу электронной декларации. "Сегодня антикоррупционеры с группой депутатов от "Батькивщины", ДемАльянса, "Хвыли", "Народного контроля" обсуждали внесение закона об освобождении антикоррупционных активистов от ответственности за неподачу электронной декларации. В ближайшие дни должен появиться соответствующий законопроект", - написал С.Лещенко на своей странице в соцсети Фейсбук.

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