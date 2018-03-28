Политика

16:04 28.03.2018

Еврокомиссия реализует план улучшения военной мобильности в Европе из-за непредсказуемой международной политики

Еврокомиссия реализует план улучшения военной мобильности в Европе из-за непредсказуемой международной политики

В настоящее время международная политика развивается непредсказуемо, и Еврокомиссия уже указывала на необходимость общего подхода к оборонным вопросам, заявила член ЕК по транспорту Виолета Булц, представляя план улучшения военной мобильности ЕС до 2015 года.

"Речь просто о том, что мы хотим усилить координацию нашей военной деятельности, и это (план мобильности - ИФ) будет шагом в направлении такой стратегии. Мы хотим проанализировать состояние европейской инфраструктуры, чтобы знать, насколько она адаптирована к (военным - ИФ) потребностям", - сказала еврокомиссар в среду на пресс-конференции в Брюсселе.

Она отвечала на вопрос, какую роль сыграло "агрессивное поведение России", о котором не перестает говорить НАТО, для работы ЕС над улучшением военной мобильности в Европе.

В.Булц сослалась на запущенный ранее пилотный проект, "который очень ясно показал, где существовали бреши, которые необходимо закрыть". Она выразила надежду, что государства-члены помогут очень быстро выявить проблемные зоны в национальном плане. Еврокомиссия займется ими, чтобы учесть их в общей стратегии мобильности. Для этого по возможности наилучшим образом будут мобилизованы соответствующие инвестиции.

"Будут выстроены приоритеты, чтобы в целом по союзу была создана хорошая инфраструктура. А затем, опираясь на это, в будущем мы скоординируем нашу стратегию с НАТО, которая остается нашим партнером и нашим союзником", - объяснила член Еврокомиссии по транспорту.

Ранее постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов отметил в интервью "Интерфаксу", что планы военной мобильности ЕС создадут дополнительную нагрузку на будущий долгосрочный союзный бюджет после 2020 года.

"И хотя те пресловутые натовские 2% на оборонные расходы напрямую не касаются бюджета Евросоюза, планы "военного Шенгена" - улучшения военной мобильности в Европе, к которым натовцы сумели подтолкнуть ЕС, означают, что в целом ряде стран союза, особенно в Центральной и Восточной Европе, надо строить сотни, если не тысячи мостов, дорог, пакгаузов, аэродромов и к тому же менять режимы передвижения войск и техники по Европе, снимая бюрократические барьеры", - объяснил высокопоставленный российский дипломат.

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