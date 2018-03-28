Политика

13:22 28.03.2018

Партия "Наш край" призывает власть отменить RAB-тарифы

Партия "Наш край" призывает власть отменить RAB-тарифы

Партия "Наш край" призывает власти немедленно отменить RAB-тарифы и обязать собственников энергосетей инвестировать в их модернизацию из своих сверхприбылей, заявил сопредседатель партии Александр Мазурчак.

"С 1 апреля вводятся RAB-тарифы на электричество. В целом, украинцы должны "проинвестировать" олигархов на 30 млрд грн ежегодно, то есть каждая семья заплатит 2 тыс. грн в год, чтобы олигархи модернизировали собственные энергосети. "Наш край" требует от власти немедленно отменить RAB-тарифы и обязать олигархов инвестировать в модернизацию энергосетей из своих сверхприбылей", – цитирует А.Мазурчака пресс-служба партии в среду.

Политик отметил, что власть заложила в RAB-тарифы доходность облэнерго в размере 12,5% годовых от стоимости активов – как на старые, так и на инвестиции в новые.

"Складывается интересная ситуация: большинство облэнерго скупалась много лет назад за "справедливую" сумму от 200 млн до 2-3 млрд грн. Перед введением RAB-тарифов те же облэнерго уже были оценены в 5-6 млрд грн. Таким образом, сумма дохода от RAB-тарифов составит от 625 млн до 1,125 млрд грн на одно облэнерго", – сообщил А.Мазурчак.

По его словам, украинцев обманывают дважды. "Сначала по сниженной цене олигархам раздали народную собственность. Впоследствии собственность олигархов оценили по рыночным ценам и хотят, чтобы украинцы оплатили ее модернизацию. Мы требуем отменить RAB-тарифы. Реформы для людей, а не люди для реформ", – резюмировал сопредседатель партии "Наш край".

В партии напомнили, что с 1 апреля 2018 года "Черниговоблэнерго", "Львовоблэнерго, "Прикарпатьеоблэнерго" и "Сумыоблэнерго" планируют перейти на так называемые стимулирующие тарифы (RAB-тарифы).

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