Политика

10:44 28.03.2018

Совместная работа ВККСУ и совета добропорядочности является обязательным условием успешной судебной реформы в Украине – посольство США

Совместная работа ВККСУ и совета добропорядочности является обязательным условием успешной судебной реформы в Украине – посольство США

В посольстве США в Украине подчеркивают определяющую и предусмотренную законодательством роль в процессе отбора судей Общественного совета добропорядочности, члены которого 26 марта заявили о прекращении своего участия в процессе квалификационного оценивания судей.

"Общественный совет добропорядочности играет решающую, предусмотренную законом роль в процессе отбора судей. Совместная работа Высшей квалификационной комиссии судей и ОСД является обязательным условием успешной судебной реформы", - говорится в сообщении посольства.

Как сообщалось, 26 марта Общественный совет добропорядочности заявил о полном прекращении своего участия в процессе квалификационного оценивания судей.

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