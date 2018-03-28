Заявление Климкина по поводу перехода на латиницу раскалывает страну, заявили в "Нашем крае"

Партия "Наш край" призывает руководство Украины дать политическую и юридическую оценку заявлениям министра иностранных дел Павла Климкина о введении в Украине латиницы наряду с кириллицей.

В заявлении "Нашего края", которое в среду распространила пресс-служба партии, отмечается, что такие заявлении только раскалывают украинцев на вражеские лагеря.

"Министр иностранных дел Павел Климкин запустил в общественное обсуждение провокационную идею введения в Украине латиницы наряду с кириллицей. Климкин предлагает пустую дискуссию, которая расколет украинцев на вражеские лагеря. Мы призываем руководство государства дать политическую и юридическую оценку этому позорному поступку", - говорится в заявлении партии.

В "Нашем крае" также убеждены, что П.Климкин такими заявлениями унижает значимость и значение украинских традиций и исторического достояния нации.

"Возмущает то, что министр вместо того, чтобы заниматься своими непосредственными обязанностями, озаботился темой, которая вызывает противостояние в обществе ", - заявили в партии.

В заявлении также говорится о том, что сегодня украинцам необходимо объединение.

"Власти должны предложить обществу идеи как возрождать страну, а не бросать провокационные темы", - резюмируют в партии "Наш край".

Как сообщалось, 26 марта министр иностранных дел Украины Павел Климкин откликнулся на инициативу, озвученную польским историком и журналистом Земовитом Щереком, и предложил подискутировать на предмет возможного введения в Украине латиницы параллельно с кириллицей.