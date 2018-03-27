Политика

18:19 27.03.2018

Посол США поблагодарила украинские власти за солидарное решение о выдворении российских дипломатов

Глава Администрации президента Украины Игорь Райнин провел встречу с послом Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович.

Как сообщает во вторник пресс-служба президента Украины, в ходе встречи стороны обсудили пути дальнейшего взаимодействия по продвижению реформ в Украине, а также актуальные вопросы сотрудничества в рамках международных организаций.

"Посол США поблагодарила украинскую сторону за ее солидарную реакцию с ведущими демократическими странами мира о выдворении российских дипломатов в ответ на агрессивные действия России в мире", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 26 марта 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил о выдворении 13 российских дипломатов "в ответ на циничную химическую атаку в Солсбери". При этом он напомнил, что "как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Посольство США в Киеве благодарит союзников и партнеров за решение о высылке дипломатов РФ

США и страны Европы из солидарности с Лондоном по "делу Скрипаля" высылают свыше 100 российских дипломатов

Посол признательна Украине за солидарность с Великобританией

США закрывают генконсульство РФ в Сиэтле из-за близости военной базы и предприятий Boeing

Госдеп США утверждает, что среди высылаемых россиян 12 человек являются сотрудниками разведки

США высылают 60 российских дипломатов и закрывают генконсульство в Сиэтле

Чалый: власти США поддержали выделение Украине $620,7 млн

Трамп пообещал создать самую мощную армию в истории США

Трамп подписал закон о бюджете США, несмотря на несогласие с рядом его положений

Госдеп США назвал абсурдным содержание записки МИД РФ по "делу Скрипалей"

ПОСЛЕДНЕЕ

Климпуш-Цинцадзе указала в е-декларации 582 тыс. грн доходов за 2017 год

Из Молдовы высылаются трое российских дипломатов

НАТО высылает семерых российских сотрудников при альянсе, аккредитация еще троих не будет принята - Столтенберг

Болгария отзывает для консультаций посла в РФ в связи с "делом Скрипаля"

Английская сборная не будет бойкотировать ЧМ по футболу 2018 в РФ

Посольство РФ получило ноту о выдворении из Украины 13 дипломатов

Порошенко обсудил с Лукашенко подготовку к форуму регионов Украины и Беларуси

Украина должна стать частью общей промышленной стратегии ЕС – еврокомиссар Беньковская на встрече с Гройсманом

В АП расценили отказ Общественного совета добропорядочности от участия в квалификационном оценивании судей как демарш

Российских дипломатов решили выслать уже 23 государства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА