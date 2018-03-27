Посол США поблагодарила украинские власти за солидарное решение о выдворении российских дипломатов

Глава Администрации президента Украины Игорь Райнин провел встречу с послом Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович.

Как сообщает во вторник пресс-служба президента Украины, в ходе встречи стороны обсудили пути дальнейшего взаимодействия по продвижению реформ в Украине, а также актуальные вопросы сотрудничества в рамках международных организаций.

"Посол США поблагодарила украинскую сторону за ее солидарную реакцию с ведущими демократическими странами мира о выдворении российских дипломатов в ответ на агрессивные действия России в мире", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 26 марта 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил о выдворении 13 российских дипломатов "в ответ на циничную химическую атаку в Солсбери". При этом он напомнил, что "как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены".