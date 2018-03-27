Политика

17:56 27.03.2018

Климпуш-Цинцадзе указала в е-декларации 582 тыс. грн доходов за 2017 год

Климпуш-Цинцадзе указала в е-декларации 582 тыс. грн доходов за 2017 год

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе подала электронную декларацию об имуществе и доходах за 2017 год, в которой задекларировала 581 тыс. 647 грн доходов.

Согласно е-декларации вице-премьера, размещенной в Едином государственном реестре деклараций, И.Климпуш-Цинцадзе задекларировала заработную плату за 2017 год в сумме 527 тыс. 647 грн и доход от предоставления имущества в аренду – 54 тыс. грн.

Ее муж Арчил Цинцадзе задекларировал за 2017 год проценты от Citibank в сумме 2 тыс. 114 грн, от "Банк Кредит Днипро" – 30 тыс. 488 грн, доход от занятия предпринимательской деятельностью в сумме 781 тыс. 496 грн, доход от предоставления имущества в аренду – 4 тыс. 200 грн и доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав – 500 грн.

И.Климпуш-Цинцадзе имеет $1 тыс. 415 на депозите, 44 тыс. 744 грн в "Райффайзен Банк Аваль" и $23 тыс. наличных средств, а ее муж - $117 тыс. 414 на депозите в Citibank, 199 тыс. 861 грн в "Банк Кредит Днипро", а также EUR20 тыс. наличными.

В е-декларации И.Климпуш-Цинцадзе указала, что она имеет квартиру в Киеве площадью 78,01 кв. м, долю в 50% от жилого дома в г.Мукачево Закарпатской области площадью 64,8 кв. м, гараж в Киеве площадью 19,3 кв. м, паркоместо в г.Киев площадью 12,7 кв. м, долю в 50% от квартиры в г.Киев площадью 73 кв. м и совместно с мужем Арчилом, дочерьми Соломией и Меланией Цинцадзе владеет квартирой в Киеве площадью 125,3 кв. м

Ее муж имеет квартиру в Грузии площадью 109,37 кв. м, нежилое помещение в Грузии площадью 86,92 кв. м, мастерскую или технический этаж в Грузии площадью 120 кв. м. Кроме того, у него есть недостроенная квартира в Грузии площадью 33,87 кв. м, а сама вице-премьер задекларировала как незавершенный объект строительства земельный участок площадью 1 тыс. кв. м в Мукачево, указав его как наследство.

Также муж вице-премьера задекларировал двое часов Zenith и Breithling.

Кроме того он имеет в Украине долю в 100% в обществе с ограниченной ответственностью "А-Безопасность".

Согласно е-декларации, И.Климпуш-Цинцадзе пользуется автомобилями мужа: Toyota RAV4 2014 года выпуска и Mercedes-Benz GL 350 SDI 4matic 2012 года выпуска.

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