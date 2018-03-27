Политика

17:08 27.03.2018

Из Молдовы высылаются трое российских дипломатов

Из Молдовы высылаются трое российских дипломатов

Власти Молдовы высылают трех российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы.

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"В МИДЕИ был приглашен во вторник посол Российской Федерации в Молдавии Фарит Мухаметшин. В вербальной ноте ему сообщили, что согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях (1961 года) трое дипломатов посольства России в Молдове объявлены персона нон-грата и обязаны покинуть территорию республики в течение семи дней", - говорится в сообщении.

В документе отмечается, что решение принято "в знак солидарности с Королевством Великобритании и Северной Ирландии вследствие выводов Европейского совета от 23-24 марта 2018 года, который квалифицировал нападение в Солсбери как угроза против коллективной безопасности и международного права", говорится в сообщении.

На прошлой неделе, после отравления С.Скрипаля, председатель парламента Молдовы Андриан Канду выразил солидарность с Великобританией и заявил о поддержке Кишиневом позиции Лондона.

В мае прошлого года Молдова выслала трех российских дипломатов, по обвинению в шпионаже. В ответ Россия выслала из Москвы трех молдавских дипломатов.

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