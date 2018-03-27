Политика

14:34 27.03.2018

Посольство РФ получило ноту о выдворении из Украины 13 дипломатов

Посольство РФ получило ноту о выдворении из Украины 13 дипломатов

РФ оставляет за собой право действовать в ответ на решение выдворить из Украины тринадцать российских дипломатов, заявляют в посольстве РФ в Украине.

"Недружественный шаг Киева неизбежно затруднит перевод диалога между Россией и Украиной в конструктивное русло и явно не будет способствовать нормализации отношений между ними. Ответственность за его последствия ляжет на украинскую сторону. В свою очередь, Россия оставляет за собой право на ответные действия", - говорится в сообщении на сайте посольства РФ в понедельник.

Так в посольстве проинформировали, что получили ноту от Министерства иностранных дел Украины о том, что 13 дипломатов, работающих в российских загранпредставительствах в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, объявлены персонами нон-грата.

"С сожалением констатируем, что украинское руководство без учета реального положения дел поддержало инспирированную Лондоном провокационную кампанию, направленную на нагнетание напряженности и раскручивание конфронтационной спирали", - заявили в российском посольстве.

Как сообщалось, 26 марта президент Украины Петр Порошенко заявил о выдворении 13 российских дипломатов "в ответ на циничную химическую атаку в Солсбери".

Спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявилат, что высылаемые из Украины 13 российских дипломатов являются сотрудниками спецслужб и занимаются деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. На вопрос о возможных зеркальных санкциях со стороны РФ она сказала: "Мы не можем исключать любых действий со стороны РФ, для России нет никаких красных линий".

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