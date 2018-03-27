Политика

09:42 27.03.2018

МинВОТ за 2 года привлекло под свои проекты около 3 млрд грн, государство профинансировало не более 1% - Черныш

МинВОТ за 2 года привлекло под свои проекты около 3 млрд грн, государство профинансировало не более 1% - Черныш

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) за два года привлекло от международных партнеров на реализацию своих проектов около 3 млрд грн, государство профинансировало не более 1% от данной суммы.

"За два года МинВОТ привлек на реализацию проектов примерно 3 млрд грн. Например, сейчас осуществляются два крупных проекта с USAID, то есть с правительством Соединенных Штатов, в объеме $87 млн. В целом это проекты, по которым работает широкий спектр наших международных партнеров, неправительственных и правительственных организаций, в том числе агентства ООН и др.", - сказал глава МинВОТ Вадим Черныш в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, большинство проектов сконцентрировано в пяти регионах, где большое количество внутренне перемещенных лиц или где есть громады, которые испытывают негативное влияние вооруженного конфликта. В то же время ряд проектов распространяется на всю территорию страны.

"Я убежден: если бы международные партнеры с нами не реализовывали эти проекты, они бы вообще не реализовывались в стране", - подчеркнул министр.

В то же время В.Черныш добавил, что даже этот объем финансирования не является достаточным. "В прошлом году на обеспечение этих потребностей из бюджета было выделено 17 млн грн, а мы за два года привлекли примерно 3 млрд грн в целом. Получается, что бюджет финансирует не более 1%", - отметил он.

Министр добавил, что при участии МинВОТ в 2017 году была организована доставка гуманитарной помощи жителям востока страны почти на $2 млн от правительств Швейцарии, Беларуси, Литвы.

Кроме того, министерство и Всемирный банк отобрали 10 проектов в восьми городах и двух объединенных территориальных громадах, направленных на поддержку переселенцев в Харькове, Николаеве, Первомайске, Купянске, Кривом Роге, Бердянске и других городах на сумму 59 млн грн.

Кроме того, правительство США предоставило $52 млн, правительство Германии - $5 млн на реализацию проектов международной технической помощи.

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