Политика

09:50 27.03.2018

Климкин 27-28 марта будет участвовать в открытых дебатах Совбеза ООН в Нью-Йорке

Климкин 27-28 марта будет участвовать в открытых дебатах Совбеза ООН в Нью-Йорке

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 27-28 марта посетит с рабочим визитом Нью-Йорк для участия в открытых дебатах Совета безопасности ООН "Совместные действия для повышения эффективности операций ООН по поддержанию мира".

Как сообщает пресс-служба МИД, участие в заседании позволит более детально осветить подходы Украинского государства к актуальным вопросам реформирования миротворческого направления деятельности ООН, а также позволит обеспечить дальнейшую консолидацию международного сообщества в противодействии российской агрессии против Украины и продвижение интересов Украины в ООН.

Кроме того, в Нью-Йорке планируется ряд встреч П.Климкина с иностранными партнерами и руководством ООН.

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