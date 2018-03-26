Высылка российских дипломатов указывает на неприемлемость нынешнего внешнеполитического курса РФ – Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник заявила, что 18 стран путем высылки российских дипломатов направили Москве сигнал о неприемлемости ее внешней политики.

"И вместе мы направили сигнал, что мы не будем терпеть продолжающиеся попытки России насмехаться над международным правом и подрывать нашу международную безопасность", - сказала Т.Мэй, выступая в палате общин.

При этом она напомнила, что решение о высылке "сотрудников российской разведслужб" приняли 15 стран ЕС, а также США, Канада и Украина, и приветствовала "солидарность", проявленную союзниками Великобритании.

"Европейские страны также будут действовать, чтобы укрепить способность противостоять химическим, биологическим, радиологическим и ядерным рискам, а также наращивать потенциал против гибридных угроз", - также сказала она.

По ее словам, главы МИД стран ЕС должны отчитаться по этой тематике в июне этого года.

Вместе с тем Т.Мэй выразила поддержку россиянам в связи с пожаром в торговом центре в Кемерово, унесшим жизни более 60 человек.

"У нас нет разногласий с российским народом, который многого достиг на протяжении великой истории своей страны. Более того, наши мысли сегодня с ними после ужасного пожара в торговом центре в Кемерово", - сказала Т.Мэй.