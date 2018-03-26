Партия "Основа" планирует сделать свою доктрину развития "Украина 2030" законом после парламентских выборов

Реализация экономической программы партии "Основа" - Доктрины сбалансированного развития "Украина 2030" - возможна уже в 2019 году после проведения выборов и при помощи других здоровых политических сил, заявляет народный депутат Украины, лидер партии "Основа" Сергей Тарута.

Комментируя в эфире телеканала "Украина" презентацию Доктрины сбалансированного развития "Украина 2030" на парламентских слушаниях по теме инновационного развития в Украине, он отметил, что это позволит за 2-3 года кардинально улучшить ситуацию в стране.

По словам народного депутата, в Доктрине предусмотрено, что именно наука и инновации должны обеспечить нашей стране значительный экономический рост. "Еще с советских времен Украина была крупнейшим центром развития науки. А сейчас нас пытаются превратить полностью в аграрную страну, чтобы мы только кур и пшеницу выращивали, а не ракеты и самолеты строили. Но цель нашей Доктрины – сохранить и приумножить именно научный потенциал Украины. Реализация Доктрины дает нашей экономике шанс быть не просто аграрной или промышленной, а инновационной экономикой XXI века", – отметил С.Тарута.

Парламентарий уверен, что в следующем году удастся начать фактическую реализацию положений Доктрины. "Я, как народный депутат, и политическая партия "Основа" будем брать Доктрину, как основу своей экономической программы", - подчеркнул он.

"Для реализации Доктрины нужна политическая воля, и мы призываем все здоровые политические силы, которые думают о стране, объединиться. Следующий год – год выборов. И у украинцев есть огромный запрос на новые политические силы. Я уверен, что 2019 год будет годом реализации Доктрины, и за 2-3 года мы сможем кардинально улучшить ситуацию в стране", – добавил С.Тарута.