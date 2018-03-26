Политика

18:42 26.03.2018

Партия "Основа" планирует сделать свою доктрину развития "Украина 2030" законом после парламентских выборов

Партия "Основа" планирует сделать свою доктрину развития "Украина 2030" законом после парламентских выборов

Реализация экономической программы партии "Основа" - Доктрины сбалансированного развития "Украина 2030" - возможна уже в 2019 году после проведения выборов и при помощи других здоровых политических сил, заявляет народный депутат Украины, лидер партии "Основа" Сергей Тарута.

Комментируя в эфире телеканала "Украина" презентацию Доктрины сбалансированного развития "Украина 2030" на парламентских слушаниях по теме инновационного развития в Украине, он отметил, что это позволит за 2-3 года кардинально улучшить ситуацию в стране.

По словам народного депутата, в Доктрине предусмотрено, что именно наука и инновации должны обеспечить нашей стране значительный экономический рост. "Еще с советских времен Украина была крупнейшим центром развития науки. А сейчас нас пытаются превратить полностью в аграрную страну, чтобы мы только кур и пшеницу выращивали, а не ракеты и самолеты строили. Но цель нашей Доктрины – сохранить и приумножить именно научный потенциал Украины. Реализация Доктрины дает нашей экономике шанс быть не просто аграрной или промышленной, а инновационной экономикой XXI века", – отметил С.Тарута.

Парламентарий уверен, что в следующем году удастся начать фактическую реализацию положений Доктрины. "Я, как народный депутат, и политическая партия "Основа" будем брать Доктрину, как основу своей экономической программы", - подчеркнул он.

"Для реализации Доктрины нужна политическая воля, и мы призываем все здоровые политические силы, которые думают о стране, объединиться. Следующий год – год выборов. И у украинцев есть огромный запрос на новые политические силы. Я уверен, что 2019 год будет годом реализации Доктрины, и за 2-3 года мы сможем кардинально улучшить ситуацию в стране", – добавил С.Тарута.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Тарута предлагает создать в Украине Нацагентство инноваций для технической поддержки и сопровождения стартапов

Газовое противостояние с "Газпромом" показало бездействие власти в энергетической сфере – председатель партии "Основа"

Старт работы на Донбассе временной международной администрации выбьет козыри у Путина – глава партии "Основа"

Европе необходимо срочно пересмотреть стратегию безопасности в связи с Донбассом и Крымом – глава партии "Основа"

Партия "Основа" призывает Раду срочно инициировать процесс разработки новой Конституции Украины – заявление

Низкий кредитный рейтинг Украины торпедирует идею реализации "плана Маршалла" - Николаенко

"Оcнова" предлагает создать спецфонд Госбюджета для поступлений от военного сбора

До 2020 года Украине предстоит пройти еще 46 пунктов в рейтинге Doing Business – Николаенко

По итогам электронного голосования на муниципальных выборах в Эстонии победила оппозиционная партия реформ - предварительные данные

Нардепов исключили из Аграрной партии за членство в парламентской фракции БПП

ПОСЛЕДНЕЕ

Высылка российских дипломатов указывает на неприемлемость нынешнего внешнеполитического курса РФ – Мэй

Тереза Мэй приветствует решение союзников о высылке российских дипломатов

Масштабная высылка российских дипломатов поможет защитить коллективную безопасность - глава МИД Британии

Высылаемые из Украины российские дипломаты являются сотрудниками спецслужб - МИД

США и страны Европы из солидарности с Лондоном по "делу Скрипаля" высылают свыше 100 российских дипломатов

Посол признательна Украине за солидарность с Великобританией

США закрывают генконсульство РФ в Сиэтле из-за близости военной базы и предприятий Boeing

Власти Канады решили выслать четырех российских дипломатов в связи с делом Скрипаля

Польша выслала четырех российских дипломатов

Госдеп США утверждает, что среди высылаемых россиян 12 человек являются сотрудниками разведки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА