Политика

17:39 26.03.2018

Масштабная высылка российских дипломатов поможет защитить коллективную безопасность - глава МИД Британии

Масштабная высылка российских дипломатов поможет защитить коллективную безопасность - глава МИД Британии

 Глава МИД Великобритании Борис Джонсон на фоне объявления рядом стран мер по высылке российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля" заявил, что никогда раньше не происходило столь массового выдворения "российских сотрудников разведки".

"Объявленный сегодня чрезвычайный международный ответ со стороны наших союзников останется в истории как самая масштабная коллективная высылка российских сотрудников разведки; и это поможет защитить нашу коллективную безопасность", - написал министр в своем микроблоге в "Твиттере" в понедельник.

"Россия не может безнаказанно нарушать международное право", - отметил он.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с нервно-паралитическим веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о высылке 23 российских дипломатов. Россия обвинения отвергает.

Ранее в понедельник председатель Евросовета Дональд Туск объявил о том, что 14 европейских стран приняли решение о высылке российских дипломатов на фоне расследования покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

Кроме этого, администрация США приняла решение выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле.

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