Политика

17:16 26.03.2018

Польша выслала четырех российских дипломатов

Польша выслала четырех российских дипломатов

 Польша выслала четырех российских дипломатов в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери (Великобритания), сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий.

"Мы выслали четырех российских дипломатов", - сказал он в понедельник в Киеве в ходе панельной дискуссии "После бесправия: оккупация Крыма и последствия для международного права и политики".

По его словам, это связано с произошедшим в Солсбери.

Позднее в комментарии журналистам замминистра пояснил, что такое решение связано с вопросами безопасности Польши, а также является проявлением солидарности с Великобританией, где безответственно было применено химическое оружие.

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