Политика

17:06 26.03.2018

"Наш край" требует от правительства дотировать малое и среднее фермерство

"Наш край" требует от правительства дотировать малое и среднее фермерство

 Партия "Наш край" призывает правительство немедленно пересмотреть условия распределения государственных дотаций в пользу малого и среднего фермерства.

"Только "Мироновский хлебопродукт" получил 8,24 грн дотаций на каждом килограмме курятины – 20% стоимости. При этом цена на курятину в течение года выросла почти на треть. Правительство должно немедленно пересмотреть условия распределения госдотаций в пользу малых и средних фермерских предприятий", – цитирует сопредседателя партии Александра Мазурчака пресс-служба "Нашего края" в понедельник.

Он подчеркнул, что олигархи за счет сверхприбылей от госдотаций скупают убыточные европейские птицеводческие компании и создают рабочие места за рубежом.

"Олигархи-производители курятины уже начали скупать за средства государственного бюджета убыточные предприятия во Франции и Люксембурге. В то время как малые и средние сельскохозяйственные предприятия работают за счет собственных средств и формируют цену на свою продукцию без поддержки со стороны государства", – отметил А.Мазурчак.

Партия "Наш край" требует от правительства пересмотреть привлечение малых и средних сельскохозяйственных производителей к участию в государственных программах поддержки сельскохозяйственных предприятий.

В партии информировали, что по данным Министерства аграрной политики Украины, за 11 месяцев 2017 года государство выплатило дотаций на сумму 3,428 млрд грн. Больше всего от государства получили большие предприятия-"птицеводы": "Мироновский хлебопродукт" – 1,25 млрд грн, "Укрлендфарминг" – 444 млн грн.

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