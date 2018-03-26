14 стран ЕС решили выслать российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля"

Председатель Европейского совета Дональд Туск в понедельник объявил, что решение о высылке российских дипломатов на фоне расследования отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери приняли 14 европейских стран.

"Вслед за решением Евросовета на прошлой неделе сегодня четырнадцать стран-членов ЕС приняли решение о высылке российских дипломатов", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе.

Д.Туск не уточнил, какие именно страны приняли решение о высылке дипломатов.

Также глава Евросовета подчеркнул, что Евросоюз не исключает принятия новых мер в отношении России. "Дополнительные меры (в связи с "делом Скрипаля" - ИФ) не исключаются в ближайшие дни и недели", - предупредил он.