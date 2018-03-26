Политика

16:24 26.03.2018

Литва в связи с "делом Скрипаля" высылает трех дипломатов РФ, Латвия и Эстония - по одному

Литва в связи с "делом Скрипаля" высылает трех дипломатов РФ, Латвия и Эстония - по одному

Литва решила выслать трех российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Мы вручили ноту послу о том, что три сотрудника посольства объявляются персона нон грата в связи с деятельностью, которая не согласуется со статусом дипломата", - сказал агентству BNS глава МИД.

Он отметил, что высылаемые лица должны будут покинуть Литву в течение недели.

Департамент госбезопасности Литвы утверждает, что "сейчас лица, связанные с российской разведкой, составляют треть дипломатического персонала России в Литве", пишет BNS.

МИД Литвы также инициировал вовлечение десяти граждан России в "черный список" лиц, которым запрещен въезд в страну, отмечает агентство.

Латвия приняла решение о высылке второго секретаря российского посольства в связи с отравлением в Солсбери, сообщил глава МИД республики Эдгарс Ринкевичс.

"Латвия высылает второго секретаря посольства РФ и вносит в "черный список" руководителя латвийского представительства российской компании", - написал министр в понедельник в своем микроблоге в "Твиттере".

Эстония в связи с "делом Скрипаля" высылает атташе посольства Российской Федерации по обороне, сообщил в понедельник журналистам министр иностранных дел республики Свен Миксер. Он добавил, что "использование химического оружия является исключительно тяжелым нарушением международного права".

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