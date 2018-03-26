Политика

16:17 26.03.2018

Украина выдворяет 13 дипломатов РФ в связи с "делом Скрипаля"

Украина выдворяет 13 дипломатов РФ в связи с "делом Скрипаля"

Украина в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"В ответ на циничную химическую атаку в Солсбери (Великобритания) Украина в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками, и в координации со странами ЕС, приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из немногих оставшихся. Поскольку, как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены", - написал П.Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник днем.

Глава Украинского государства подчеркнул, что Россия в очередной раз подтвердила свое пренебрежительное отношение не только к суверенитету независимых государств, но и к ценности человеческой жизни. Украина ощущает это каждый день в оккупированном украинском Крыму и на Донбассе.

"Поэтому как никогда важно не ограничиваться символическими жестами. Следующий шаг - увеличение цены для Москвы за совершенные международные преступления, включая усиление персональных, финансовых и экономических санкций. Наш общий ответ Кремлю и в дальнейшем должен быть решительным и жестким для недопущения новых человеческих трагедий и обеспечения уважения к нормам международного права", - говорится в обнародованном заявлении.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в микроблоге Твиттер отметил, что Киев скоординировал выдворение российских дипломатов с международными партнерами Украины.

"Готовились к этому определенное время, но сделали скоординировано с нашими друзьями и партнерами. 13 российских дипломатов высылаем из Украины. Действуем как часть демократического трансатлантического сообщества", - написал министр в Твиттер в понедельник.

Как сообщалось, 4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

17 марта Россия объявила об ответных мерах в отношении Великобритании.

Лидеры ЕС 22 марта выразили поддержку Великобритании в связи с "делом Скрипаля", согласившись с оценкой Лондона о том, что Россия с "очень высокой степенью вероятности" несет ответственность за нападение с применением нервнопаралитического вещества. Главы стран-членов ЕС обещали главе правительства Великобритании Терезе Мэй всестороннюю поддержку в выяснении подробностей нападения и согласовании дальнейших шагов.

В понедельник ряд стран-членов ЕС заявили о высылке российских дипломатов из своих стран.

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