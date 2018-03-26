Политика

16:05 26.03.2018

Ирландия намерена выслать российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля"

Ирландия намерена выслать российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля"

Ирландия считает правильным рассмотреть возможность высылки российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, заявил в понедельник ирландский министр финансов Паскел Донахью.

"Нам представляется уместным, что Ирландия рассмотрит этот вопрос в рамках собственной юрисдикции", - сказал министр в интервью газете "Таймс".

"Если мы этого не сделаем, то нас могут спросить, почему мы не действуем в поддержку страны, которая является нашим союзником", - добавил П.Донахью.

Власти Германии, а также еще несколько стран ЕС, могут в ближайшем времени объявить о высылке группы российских дипломатов.

Лидеры ЕС 22 марта выразили поддержку Великобритании в связи с "делом Скрипаля", согласившись с оценкой Лондона о том, что Россия с "очень высокой степенью вероятности" несет ответственность за нападение с применением нервнопаралитического вещества. Главы стран-членов ЕС обещали главе правительства Великобритании Терезе Мэй всестороннюю поддержку в выяснении подробностей нападения и согласовании дальнейших шагов.

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