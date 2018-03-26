Политика

15:43 26.03.2018

Глава делегации Рады в ПАСЕ высказывается за закрытие Россотрудничества в Украине

Глава делегации Рады в ПАСЕ высказывается за закрытие Россотрудничества в Украине

 Глава постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ Владимир Арьев (фракция "Блок Петра Порошенко") предлагает прекратить деятельность Российского центра науки и культуры ("Россотрудничество") в Украине вместо того, чтобы высылать из страны российских дипломатов.

"Украина сейчас стоит не высылать российских дипломатов, поскольку кроме консулов здесь почти никого нет, а, наконец, прекратить деятельность ФСБшного Россотрудничества, замаскированного под российский "Культурный центр". Смысла и пользы будет точно больше", написал В.Арьев на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Как сообщалось, 18 февраля 2018 года группа активистов добровольческого движения "Организации украинских националистов" (ОУН) и ряда других националистических организаций забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества, расположенное на Подоле в Киеве. Накануне представители ряда украинских националистических организаций сорвали со здания представительства Россотрудничества в Киеве флаг РФ и сожгли его.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Посол признательна Украине за солидарность с Великобританией

США закрывают генконсульство РФ в Сиэтле из-за близости военной базы и предприятий Boeing

Власти Канады решили выслать четырех российских дипломатов в связи с делом Скрипаля

Польша выслала четырех российских дипломатов

Госдеп США утверждает, что среди высылаемых россиян 12 человек являются сотрудниками разведки

Климкин: Выдворение российских дипломатов - лишь начало, Украине и Европе нужно избавиться еще от газовой зависимости

14 стран ЕС решили выслать российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля"

Литва в связи с "делом Скрипаля" высылает трех дипломатов РФ, Латвия и Эстония - по одному

Украина выдворяет 13 дипломатов РФ в связи с "делом Скрипаля"

США высылают 60 российских дипломатов и закрывают генконсульство в Сиэтле

ПОСЛЕДНЕЕ

"Наш край" требует от правительства дотировать малое и среднее фермерство

Ирландия намерена выслать российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля"

Германия вышлет четырех российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля"

Порошенко подпишет программу сотрудничества с НАТО на 2018 в ближайшее время - Климпуш-Цинцадзе

Европейскому бизнесу нужны понятные правила игры на украинском рынке – Игорь Плохой

Первый вице-спикер Рады выражает соболезнования в связи с гибелью людей в ТРЦ в российском Кемерово

Чалый: власти США поддержали выделение Украине $620,7 млн

МИД Польши: Мы не стремимся выбирать героев для Украины и писать ее учебники по истории

Разрыв экономических отношений с Россией сделает Украину сильнее - Гройсман

В Эстонию прибывает министр обороны Великобритании

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА