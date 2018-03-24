Политика

19:47 24.03.2018

Гройсман: дороги в Украине будут восстановлены через 3-5 лет

Гройсман: дороги в Украине будут восстановлены через 3-5 лет

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман убежден, что через 3-5 лет в Украине будут восстановлены дороги, сообщает правительственный веб-портал в субботу.

"В 2016 году я взял под свою ответственность вопросы дорог. Объемы финансирования стали значительно больше. Мы за 3-5 лет восстановим дороги Украины. Уже сейчас мы повысили ответственность подрядчиков – создали мобильные группы проверки. Кто халтурил при строительстве, исправит ошибки за свой счет. Также вводим гарантии качества на 5-10 лет", – отметил премьер-министр.

Кроме того, В.Гройсман добавил, что большое внимание будет уделено местным дорогам.

"За 5 лет мы сделаем более 50% дорог в Украине. Будут сделаны местные дороги, 10 млрд грн из Дорожного фонда передадим на места. В городах и общинах дорог делается гораздо больше уже сейчас", – говорит он.

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