Политика

12:57 24.03.2018

Выборы на Донбассе должны проходить под контролем украинского ЦИК – Колесников

Выборы на Донбассе должны проходить под контролем украинского ЦИК – Колесников

Сопредседатель партии "Оппозиционный блок" Борис Колесников заявляет, что выборы на Донбассе должны проходить только по украинским законам под контролем Центральной избирательной комиссии Украины.

В интервью газете "Сегодня", отвечая на вопрос о том, что даст замена АТО на операцию Объединенных сил на Донбассе, Б.Колесников заявил, что это "просто смена вывесок, вряд ли это что-то даст на практике".

"Украинская власть подписала соглашения "Минск-2". И должна не только сама неукоснительно их выполнять, но и настаивать на выполнении соглашений всеми участниками-подписантами. Нам все пытаются помочь построить "дорожную карту" выполнения соглашений, чтобы было понятно, что идет за чем, каков очередной шаг. Выборы на Донбассе должны проходить, безусловно, только по украинским законам, пусть даже специально принятым. И под контролем нашей Центральной избирательной комиссии", - сказал он.

Сопредседатель партии "Оппозиционный блок" подчеркнул, что задача номер один – вернуть Донбасс под украинскую юрисдикцию. "Однако не надо забегать наперед и уже сегодня рассуждать в Раде о том, как будет называться та или иная улица в освобожденном Донецке", - добавил он.

Он выразил мнение, что называть и переименовывать улицы – это вообще не дело парламента. "Я бы, честно, вообще у Верховной Рады забрал и право переименовывать города. Сам я точно не сторонник коммунистической идеологии и в свое время в Донецке дважды вносил предложение в местный совет о переименовании площади Ленина. Но подчеркну, это должно быть исключительным правом горсовета, в данном случае Донецкого. Политикам в этом вопросе делать нечего. Горожане избрали депутатов, оказали им доверие, вот они пусть и решают", - сказал Б.Колесников.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Глава МИД Франции намерен посетить Украину вместе с немецким коллегой для продвижения Минского процесса

Рада признала нелегитимными выборы президента РФ в оккупированном Крыму

Глава МВБ США опасается атак российских хакеров во время выборов в Конгресс в 2018 году

ЕС не признаёт проведение выборов в оккупированном Крыму

Украина проработает перечень лиц, способствовавших проведению незаконных выборов в Крыму, для укрепления санкций против РФ

Порошенко ожидает, что в отчете международной миссии будет указано на незаконность выборов президента РФ в Крыму

Раде предлагают принять заявление о непризнании Украиной легитимности и результатов выборов президента РФ

Путин набирает на выборах 73,9% голосов, лидируя с большим отрывом на выборах президента РФ

Международные партнеры Украины не признают выборы президента РФ в оккупированном Крыму

Париж не признает итоги голосования по выборам президента РФ в Крыму

ПОСЛЕДНЕЕ

Финальная редакция законопроекта о нацбезопасности будет предусматривать парламентский контроль за деятельностью СБУ – Порошенко

Порошенко намерен предложить изменения в Конституцию для закрепления целей евроатлантической интеграции

До 20 стран ЕС могут объявить о высылке российских дипломатов

Парламент Перу принял отставку президента страны Кучински

Трамп пообещал создать самую мощную армию в истории США

Испанский судья выдал европейский ордер на арест Пучдемона

МинВОТ заявляет о незаконном задержании в оккупационном Крыму гражданина Украины Мемедеминова

Чалый: власти США поддержали выделение Украине $620,7 млн

Кернес снова возглавил рейтинг мэров по уровню доверия

Трамп подписал закон о бюджете США, несмотря на несогласие с рядом его положений

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА