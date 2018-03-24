Политика

09:01 24.03.2018

До 20 стран ЕС могут объявить о высылке российских дипломатов

До 20 стран ЕС могут объявить о высылке российских дипломатов

До 20 стран-членов Европейского союза могут последовать примеру Лондона и объявить о высылке российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает в субботу британская газета "Таймс".

"До 20 стран ЕС готовятся поддержать Великобританию и выслать дипломатов РФ, чтобы покончить с сетью российских разведслужб на континенте", - пишет издание, не уточняя источник этой информации.

"Таймс" отмечает, что состоявшийся ранее на этой неделе саммит стран ЕС показал, что не все страны занимают жесткую позицию в отношении Москвы. Так, Италия, Болгария, Люксембург, Кипр, Австрия и Греция выступали за наименее жесткий из вариантов финального заявления саммита по теме С.Скрипаля.

В пятницу Европейская внешнеполитическая служба распространила коммюнике, в котором говорится, что Европейский совет обратился к верховному представителю по иностранным делам Федерике Могерини с просьбой отозвать главу делегации ЕС в РФ для консультаций в Брюсселе.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

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