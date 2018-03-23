Кернес снова возглавил рейтинг мэров по уровню доверия

Второй год подряд Харьковский городской голова Геннадий Кернес возглавляет рейтинг мэров областных центров Украины по уровню доверия местных жителей.

Таковы результаты социологического исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института.

Согласно опросу, уровень удовлетворенности работой городского головы в Харькове составил 75% (второе-третье места делят Ивано-Франковск и Мариуполь с показателем 72%). Деятельность Харьковского городского совета положительно оценили 63% опрошенных харьковчан (на первом месте - Мариуполь с 65%, у Ивано-Франковска - также 63%). Таким образом, из всех жителей областных центров работу мэра больше всего оценили харьковчане.

Кроме того, Харьков занял второе место в рейтинге областных центров Украины по уровню качества предоставляемых услуг. Индекс удовлетворенности харьковчан качеством 22 сфер и услуг составил 3,3 балла. Лидирует в рейтинге город Винница с результатом 3,6 балла. Также к Харькову подтянулся Луцк, получивший 3,3 балла. Отметим, что в прошлом году все три города тоже вошли в топ-3 по качеству предоставляемых услуг.

Справка. Четвертый всеукраинский муниципальный опрос был проведен социологической группой «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института в феврале 2018 года в 22 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, а также в городах Мариуполь и Северодонецк. Опрошено более 19 тыс. респондентов. Статистическая погрешность для каждого города не превышает 3,5%.