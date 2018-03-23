Политика

20:42 23.03.2018

Трамп подписал закон о бюджете США, несмотря на несогласие с рядом его положений

Трамп подписал закон о бюджете США, несмотря на несогласие с рядом его положений

Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал закон о бюджете США на 2018 финансовый год.

"Так как это касается национальной безопасности, я подписал этот закон о бюджете. В нем много вещей, которыми я недоволен", - заявил Д.Трамп.

Он предупредил, что в будущем не будет подписывать бюджеты, в которых будет содержаться так много положений, с которыми он не согласен.

Президент США отметил, что бюджет позволит значительно усилить оборону США и "дать армии корабли, самолеты, подлодки, в которых она так нуждается".

В частности, он отметил, что США "строят подлодки, аналогов которым в мире нет".

Д.Трамп упомянул, что Демократическая партия противостояла повышению расходов на оборону.

Ранее бюджет получил одобрение обеих палат Конгресса США.

Если бы Д.Трамп не подписал закон, это привело бы к приостановке работы правительства США. Закон предусматривает финансирование правительства вплоть до 30 сентября 2018 года.

Д.Трамп в пятницу утром опубликовал сообщение в "Твиттере", в котором он заявил, что рассмотрит возможность наложить вето на законопроект о бюджете. Трамп выразил недовольство тем, как в бюджете прописаны вопросы иммиграции и строительства стены на границе с Мексикой.

Итоговая версия бюджета предполагает расходы на сумму $1,3 трлн, в том числе $700 млрд на оборону - на $80 млрд больше, чем в прошлом году.

При этом законопроект не включает в себя положения по "Программе отложенных действий" в отношении детей мигрантов (DACA), в нем также урезаны средства на меры в области пограничной безопасности, которые продвигал президент Д.Трамп. На дополнительные меры выделено $1,6 млрд вместо запрошенных президентом $25 млрд.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Госдеп США назвал абсурдным содержание записки МИД РФ по "делу Скрипалей"

Глава МВБ США опасается атак российских хакеров во время выборов в Конгресс в 2018 году

Конгресс США предоставит $250 млн на борьбу с российским влиянием, согласовал финпомощь Украине и Грузии в 2018г

Цукерберг готов отчитаться перед американским конгрессом, но не считает себя лучшим источником информации

Американский конгресс согласовал финансовую помощь Украине и Грузии

Сотрудничество с РФ может позволить решить проблему Сирии, Украины, Ирана, КНДР, гонки вооружений

В госдепе объяснили протоколом поздравление Трампа Владимира Путина с победой на выборах

США следят "делом Скрипаля", не исключают принятия мер

Лидеры стран-членов ЕС обсудят единый ответ на введение США пошлин на сталь и алюминий

Порошенко призвал Эрдогана не признавать выборы президента РФ в Крыму

ПОСЛЕДНЕЕ

Климкин задекларировал за 2017 год 747 тыс. грн доходов

Парубий ожидает дискуссии в Раде при голосовании за Антикоррупционный суд в связи с рекомендациями Венецианской комиссии

Рада сможет решить кадровые вопросы ЦИК в апреле-мае - Парубий

Еврокомиссар Беньковская посетит Киев 27 марта

Некоторые страны ЕС с понедельника могут объявить о национальных мерах в связи с "делом Скрипаля"

Парламент Грузии утвердил новую Конституцию республики

Главы МИД Украины и Франции не обсуждали возможное получение Тимошенко средств от Каддафи

Из-за выборов в Крыму санкции против РФ могут усилить

Глава МИД Франции намерен посетить Украину вместе с немецким коллегой для продвижения Минского процесса

В Раду на выборах могут пройти семь партий – опрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА