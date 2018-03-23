Политика

17:07 23.03.2018

Парубий ожидает дискуссии в Раде при голосовании за Антикоррупционный суд в связи с рекомендациями Венецианской комиссии

Парубий ожидает дискуссии в Раде при голосовании за Антикоррупционный суд в связи с рекомендациями Венецианской комиссии

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что большая часть дискуссионных моментов во втором чтении законопроекта №7440 о Высшем антикоррупционном суде будет снята во время работы над документом в профильном комитете, и ожидает дискуссии в сессионном зале вокруг норм, касающихся рекомендаций Венецианской комиссии.

"Комитет должен провести работу очень профессионально, чтобы большую часть дискуссии мы смогли снять ещё на уровне комитета, чтобы в Верховной Рады мы смогли уже по ключевым вопросам определяться и иметь голосование, в частности – это рекомендации Венецианской комиссии. И по двум-трем спорным моментам, я уверен, будет в зале дискуссия. И в зале придется принимать окончательное решение о философии и структуре антикоррупционного суда", - сказал он в интервью телеканалу "Рада" в пятницу.

Спикер отметил, что срок подачи поправок ко второму чтению законопроекта завершился в прошлый четверг.

"Я предусматривал и знал, что будет внесено большое количество поправок... По состоянию на сегодня комитет обработал до 1 тыс.поправок. И сотрудники аппарата комитета прогнозируют, что будет примерно 1,5тыс. поправок к закону об антикоррупционном суде", - рассказал А.Парубий.

При этом он добавил, что парламенту предстоит масштабная работа над законопроектом во втором чтении, возможно, депутаты выделят два пленарных дня на рассмотрение поправок.

Как сообщалось, 1 марта Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суда.

Принятия закона и создания антикоррупционного суда в Украине ожидают партнёры, в частности МВФ.

Кроме того, свои рекомендации по законопроекту предоставила Венецианская комиссия.

Ранее А.Парубий заявлял о том, какие положения законопроекта могут быть наиболее дискуссионными при прохождении инициативы в парламенте.

По его словам, к таковым относятся положения, касающиеся полномочий общественного совета международных экспертов, который будет участвовать в конкурсном отборе судей.

"Дискуссия в том, что международные партнеры рекомендуют, чтобы общественный совет международных экспертов мог во время рассмотрения давать свою оценку относительно того или иного кандидата. И чтобы Высшая квалификационная комиссия судей брала на рассмотрение только тех кандидатов, которые прошли предварительное обсуждение общественного совета. И, соответственно, уже их подавала на окончательное утверждение", - сказал он.

По словам А.Парубия, еще одним дискуссионным моментом при рассмотрении законопроекта в парламенте станет юрисдикция суда и приведение ее в соответствии с юрисдикцией Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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