Некоторые страны ЕС с понедельника могут объявить о национальных мерах в связи с "делом Скрипаля"

Некоторые страны ЕС с понедельника могут объявить о мерах на национальном уровне в связи с "делом Скрипаля", заявил председатель Европейского совета Дональд Туск в пятницу на пресс-конференции.

"Дополнительные меры на национальном уровне ожидаются начиная с понедельника", - сказал Д.Туск.

"В Европейском союзе согласны с оценками правительства Британии в том, что наиболее вероятно, что Россия несет ответственность за эту атаку и что других правдоподобных объяснений нет", - отметил он.

Д.Туск также подчеркнул, что все страны ЕС продемонстрировали единство в сложившейся ситуации и отреагировали на нее правильным образом.

"У нас (стран - ИФ) разные позиции, разные интересы, разные традиции, география, разные взгляды по отношению к России. Вот почему нелегко держать единой группу из 28 (участников). В этом контексте я очень ценю решительность, хорошие политические инстинкты всех моих коллег. Я думаю, это была наилучшая из возможных реакций с их стороны", - сказал глава Евросовета.

На вопрос журналиста о том, какое количество стран ЕС примет решение выслать российских дипломатических представителей из своих стран, Д.Туск ответил, что "более чем одна, но вряд ли все".

Ранее на саммите Евросоюза было принято решение об отзыве посла ЕС в РФ. Кроме того, решение о выдворении одного или нескольких дипломатов готовится принять Латвия. Также сообщалось, что подобную меру рассматривают Литва и Эстония. Газета "Дейли телеграф" писала, что пять-шесть стран Евросоюза рассматривают возможность выдворения российских дипломатов, помимо вышеуказанных стран назывались также Франция, Польша, Чехия.

Помимо этого, премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил в пятницу, что руководители стран ЕС поручили главам МИД своих стран проработать следующие возможные шаги в связи с ситуацией с отравлением экс-полковника ГРУ С.Скрипаля в британском Солсбери.