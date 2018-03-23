Политика

12:00 23.03.2018

Климкин сообщил о планах совершить совместную с главами МИД Франции и Германии поездку на Донбасс

Климкин сообщил о планах совершить совместную с главами МИД Франции и Германии поездку на Донбасс

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал совместную с главами МИД Франции и Германии поездку на Донбасс.

"Жаль, что мы не могли поехать сегодня на Донбасс, но мы договорились, что сделаем это вместе с новым министром иностранных дел Германии и поедем туда втроем", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом (Jean-Yves Le Drian) в пятницу в Киеве.

По словам П.Климкина, важно собственными глазами видеть российскую агрессию.

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