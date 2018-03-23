Политика

11:29 23.03.2018

"Нацкорпус" назвал политически мотивированными обыски в их офисе - заявление

В партии "Национальный корпус" заявляют о противоправности обыска, прошедшего у них в офисе в пятницу без следователя и понятых, и считают, что он был проведен с целью запугать активистов.

"Сегодня утром сотрудники полиции и бывшего "Беркута" заблокировали офис ОО "Гражданский Корпус "Азов", помещение хаба разрешительного развития общественных организаций Азовского движения, Рекрутингового центра полка "Азов" и Военной школы имени полковника Евгения Коновальца. Силовики взломали дверь и провели незаконные и противоправные обыски в помещениях - без присутствия следователя и понятых", - говорится в заявлении партии, опубликованном на ее странице в соцсети Facebook.

"Партия "Национальный корпус возмущена и осуждает действия спецназовцев. Убеждены, что давление осуществляется непосредственно по указанию с Банковой", - отмечают в "Национальном корпусе".

В партии расценивают такие действия как "политически мотивированные, призванные запугать активистов, сторонников партии и патриотов, которым небезразлична судьба Украины". "Этими действиями нынешняя власть продолжает позорную практику политического давления и преследований, присущую предыдущему преступному режиму. Нам не привыкать к репрессиям и преследованиям. Мы не сдадимся", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, около 300 правоохранителей в пятницу утром провели обыски на территории завода "АТЕК", на территории которого несколько зданий арендует партия "Национальный корпус". У входа на территорию завода собрались около сотни активистов, они заблокировали правоохранителей, проводивших обыски в помещениях партии, на территории завода.

По словам внефракционного народного депутата, одного из лидеров "Национального корпуса" Олега Петренко, около двух десятков правоохранители в ходе обыска осуществили погром в помещениях партии, также в результате обысков исчезли деньги и награды участников АТО. Он также заявляет, что обыски проходили без объяснений и постановлений.

К зданию завода также прибыл лидер "Национального корпуса", внефракционный нардеп Андрей Билецкий.

В Национальной полиции заявили, что проводят следственные действия в админздании завода "АТЕК" по решению суда, в частности, выемку документов, при этом общественные организации не являются предметом интереса полиции.

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