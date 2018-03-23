Путин избран на должность президента РФ

Владимир Путин избран на должность президента Российской Федерации, получив 76,69% голосов.

Как передает корреспондент "Интерфакса", такие итоговые данные озвучены на заседании комиссии в пятницу.

В них отмечается, что он получил 56 млн 430 тысяч 712 голосов, "то есть более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании".

По итогам президентских выборов 18 марта второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набравший 11,77% голосов, на третьем месте - Владимир Жириновский с 5,65%, заявляет ЦИК РФ.

Центральная избирательная комиссия сообщила, что по итогам подсчета голосов на президентских выборах за П.Грудинина проголосовали 8 млн 659 тыс. 206 избирателей, за В.Жириновского - 4 млн 154 тыс. 985 избирателей.

На четвертом месте Ксения Собчак, набравшая 1,68%, за нее проголосовали 1 млн 238 тыс. 031 избиратель.

На пятом - Григорий Явлинский - 1,05%, 769 тыс. 644 избирателя.

Далее следуют: Борис Титов - 0,76% (556 тыс. 801 избиратель); Максим Сурайкин - 0,68% (499 тыс. 342 избирателя), Сергей Бабурин - 0,65% (479 тыс. 013 избирателей).