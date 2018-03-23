Правительства ряда стран ЕС на следующей неделе обсудят возможность выдворения российских дипломатов

Принятие возможных мер в отношении российских дипломатов в связи с инцидентом с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем в некоторых странах ЕС будет обсуждаться на местных уровнях на следующей неделе, сообщила в пятницу в Брюсселе президент Литвы Даля Грибаускайте.

По ее словам, "с начала следующей недели некоторые страны обсудят их национальные меры".

Ранее британская газета The Daily Telegraph написала, что пять стран - членов Европейского союза рассматривают возможность выдворения российских дипломатов в связи с нападением на экс-сотрудника ГРУ С.Скрипаля в британском Солсбери.

Речь, в частности, идет о Франции, Польше, Литве и еще двух государствах. Принятия таких мер не исключают и в Праге.