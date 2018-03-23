Политика

09:38 23.03.2018

Новым советником президента США по нацбезопасности станет экс-постпред страны при ООН Джон Болтон

Новым советником президента США по нацбезопасности станет экс-постпред страны при ООН Джон Болтон

Экс-постпред США при ООН Джон Болтон в апреле заменит генерала Герберта Макмастера на посту советника президента США по национальной безопасности.

"Я рад объявить, что, начиная с 9 апреля 2018 года, Джон Болтон станет моим новым советником по национальной безопасности. Я очень благодарен за службу генералу Г.Макмастеру, который проделал выдающуюся работу и навсегда останется моим другом", - написал президент США Дональд Трамп у себя в микроблоге в Twitter.

Он подчеркнул, что "официальная передача дел состоится 9 апреля".

Как сообщает американский телеканал CNN, Д.Трамп несколько недель обсуждал с Дж.Болтоном возможность заменить Г.Макмастера на посту советника. По словам источника, знакомого с ситуацией, экс-постпред США пообещал президенту, что "он не начнет никаких войн", если он будет выбран в качестве помощника.

Кроме того, несколько источников телеканала отметили, что президент принял решение о замене советника после нескольких месяцев личных противоречий между ним и Г.Макмастером.

Сам Дж.Болтон заявил, что Д.Трамп принял решение о смене советника в четверг, 22 марта. Телеканал CNN также передает, что Д.Трамп и Дж.Болтон провели встречу в четверг.

В интервью телеканалу Fox News Дж.Болтон сказал, что его прошлые комментарии "теперь позади" и что важно то, "что говорит президент".

Американский политик Джон Болтон с 1989 по 1993 год занимал должность помощника госсекретаря США по делам международных организаций. С 2001 по 2005 год был заместителем госсекретаря по контролю за вооружениями.

В 2005 году он стал постпредом США при ООН, проработав в Организации больше года. С 2007 года занимает должность старшего научного сотрудника в Американском институте предпринимательства.

Дж.Болтон известен своими консервативными взглядами на внешнюю политику. Он является сторонником жесткой линии по отношению к таким странам, как Северная Корея, Иран, Куба, Россия.

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