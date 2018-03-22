Политика

23:24 22.03.2018

Госдеп США назвал абсурдным содержание записки МИД РФ по "делу Скрипалей"

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт считает абсурдными заявления России о том, что отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери могло исходить от другой страны.

Она подчеркнула, что США вместе с другими странами поддерживают Великобританию в том, что Россия несет ответственность за отравление Скрипаля.

Накануне МИД РФ опубликовал на своем сайте "Памятную записку" с разъяснением "реальной" ситуации в так называемом "деле Скрипалей". В ней, в частности, "Россия заявляет, что не применяла химическое оружие против Великобритании".

В документе отмечается: "Полагаем, что "нападение" на Скрипалей с применением токсичных химикатов следует рассматривать как террористический акт".

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Интерфакс-Украина
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