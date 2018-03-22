Политика

18:20 22.03.2018

Рада разрешила местным органам власти ограничивать продажу алкоголя в определенное время суток

Рада разрешила местным органам власти ограничивать продажу алкоголя в определенное время суток

 Верховная Рада разрешила сельским, поселковым и городским советам устанавливать запрет на продажу алкогольных напитков в определенное время суток.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий законопроект №3149 на пленарном заседании в четверг поддержали 230 народных депутатов.

Согласно принятым изменениям в закон о местном самоуправлении установлено, что исключительной компетенцией сельских, поселковых и городских советов является установление запрета на продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, столовых вин субъектами хозяйствования, за исключением ресторанного хозяйства, в определенное время суток в пределах соответствующей административной территории.

Этот законопроект был зарегистрирован группой народных депутатов еще в сентябре 2015 года.

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