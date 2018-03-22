Рада отказалась рассмотреть законопроекты по е-декларированию для активистов-антикоррупционеров

Представителям общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью, вероятней всего, придется до 1 апреля текущего года подать электронные декларации об имуществе и доходах, поскольку Верховная Рада отказалась рассматривать законопроекты, которые отменяют или откладывают срок подачи первых деклараций для этой категории граждан.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", народные депутаты не дали 226 минимально необходимых голосов ни за один из трех законопроектов для их включения в повестку дня и рассмотрения.

Таким образом, народные депутаты отказались рассматривать законопроект №6271 о внесении изменений в закон о предотвращении коррупции, которыми отменяется необходимость подавать е-декларации членов общественных советов при органах государственной власти, физических лиц, которые получают техническую помощь на борьбу с коррупцией, представителей общественных организаций, которые занимаются подготовкой предложений по формированию и реализации такой политики в Украине.

Кроме того, Верховная Рада не захотела рассматривать в четверг законопроекты №8120 и 8120-1, которыми предлагается отложить обязательство подавать е-декларации для этих категорий граждан на 1 год и 3 месяца соответственно.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий неоднократно ставил на голосование включение соответствующих законопроектов в повестку для рассмотрения.

"Я бы не был таким настойчивым, если бы это не был крайний срок. Это крайний срок, когда мы можем проголосовать", - мотивировал спикер народных депутатов.

Согласно закону о предотвращении коррупции, вышеуказанные категории граждан должны заполнить первые е-декларации до 1 апреля. Согласно календарному плану, до этой даты в парламенте состоится лишь одно пленарное заседание – в пятницу, 23 марта. Традиционно в пленарные пятницы в сессионном зале парламента не проходят результативные голосования ввиду отсутствия достаточного количества народных депутатов для принятия решений.