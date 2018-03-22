Политика

16:35 22.03.2018

Порошенко о "деле Савченко": Цель российской операции - посеять хаос и уничтожить Украинское государство

Порошенко о "деле Савченко": Цель российской операции - посеять хаос и уничтожить Украинское государство

 Президент Украины Петр Порошенко признателен украинским правоохранителям за раскрытие российской спецоперации, предотвращение массовых терактов и спасенные жизни.

"Благодарен сотрудникам Службы безопасности и Генеральной прокуратуры за спасенные жизни людей в результате предотвращения массовых терактов и разоблаченной российской спецоперации против Украины. Также благодарю офицеров Вооруженных сил, которые не поддались на провокации и своевременно проинформировали правоохранительные органы о преступных замыслах агрессора и пятой колонны", - написал глава государства на странице в Фейсбуке в четверг.

П.Порошенко подчеркнул, что целью российской спецоперации было "посеять хаос и уничтожить Украинское государство".

"Все это является очередным напоминанием, что против Украины ведется широкомасштабная гибридная война, выстоять в которой мы сможем только объединившись", - подытожил президент.

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