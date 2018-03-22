Политика

15:54 22.03.2018

Парубий обещает после вывода КС безотлагательно вынести на голосование в Раду законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Парубий обещает после вывода КС безотлагательно вынести на голосование в Раду законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

 Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий обещает неотложно поставить на рассмотрение народных депутатов законопроект о снятии депутатской неприкосновенности, как только будет вывод Конституционного суда.

"Верховная Рада Украины, по моему убеждению, должна снять неприкосновенность с каждого депутата, чтобы не проходили эту процедуру (рассмотрение представления генерального прокурора о снятии депутатской неприкосновенности – ИФ), чтобы Генеральная прокуратура могла работать без этой долгой процедуры, которую мы проходим тут", - сказал А.Парубий на брифинге в четверг в Киеве.

"И гарантирую вам, как только будет решение Конституционного суда, я неотложно внесу в зал уже на второе чтение изменения в Конституцию о снятии неприкосновенности с народных депутатов Украины", - сообщил он.

Как сообщалось, 19 октября 2017 года Верховная Рада включила в повестку и направила в КС президентский и депутатский законопроекты об отмене неприкосновенности нардепов.

Так, парламент направил для выводов в Конституционный суд президентский законопроект (№7203) о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов.

Кроме того, народные депутаты поддержали включение в повестку дня сессии и направление для выводов в Конституционный суд депутатского законопроекта (№6773) о внесении изменений в Конституцию Украины в части отмены неприкосновенности народных депутатов.

По своей сути законопроекты №7203 и №6773 отличаются лишь тем, что согласно президентской инициативе, изменения в Конституцию в части отмены неприкосновенности должны вступить в силу с 1 января 2020 года.

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