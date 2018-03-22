Политика

15:52 22.03.2018

Вильнюс рассматривает вариант с высылкой из Литвы сотрудников российской разведки

Вильнюс рассматривает вариант с высылкой из Литвы сотрудников российской разведки

Президент Литвы Даля Грибаускайте в четверг заявила, что рассматривается возможность высылки из страны работающих здесь сотрудников российской разведки под дипломатическим прикрытием.

"Средства могут быть различные, в том числе и высылка из Литвы отдельных, идентифицированных нами сотрудников разведки, а также расширение списка Магнитского", - сказала журналистам в Брюсселе президент, отвечая на вопрос о возможном ответе Литвы на отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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