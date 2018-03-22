Политика

15:46 22.03.2018

Савченко остается народным депутатом до решения суда – спикер Рады

Савченко остается народным депутатом до решения суда – спикер Рады

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что Надежда Савченко остается народным депутатом до решения суда.

"Я не следователь. Мы будем смотреть, какое будет решение суда, какое будет решение следователей и, очевидно, исходя из этих решений, будем принимать и последующие действия. Пока суд не принял решение, она формально остается народным депутатом Украины", - сказал А.Парубий на брифинге в четверг в Киеве.

Ранее в этот Верховная Рада поддержала представления генерального прокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

Представления были поданы в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

15 марта Ю.Луценко заявил, что следствие располагает неопровержимыми доказательствами подготовки Н.Савченко терактов, в частности взрывов в сессионном зале парламента.

Согласно Конституции, Верховная Рада большинством от конституционного состава (226 голосов), может принять решение о досрочном прекращении полномочий только в пяти случаях:1) сложения полномочий по личному заявлению депутата; 2) вступления в законную силу обвинительного приговора относительно него; 3) признания его судом недееспособным или безвестно отсутствующим; 4) прекращения его гражданства или выезда на постоянное проживание за пределы Украины; 5) смерти.

В единственном случае решение о досрочном прекращении полномочий депутата может принять суд - в случае невыполнения требования относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности.

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