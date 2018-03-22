Депутат А.Геращенко считает, что Н.Савченко может грозить от 5 до 10 лет тюрьмы

Народный депутат Украины (фракция "Народный фронт") Антон Геращенко прогнозирует, что Надежда Савченко может быть приговорена на срок от 5 до 10 лет лишения свободы за планируемые ею преступления.

"Обвинения достаточно серьезные, но благодаря тому, что этот теракт был предупрежден и никто не погиб, то судьи могут вынести ей приговор на срок в несколько лет, например, 5 или 10. Вряд ли это будет пожизненное заключение, потому что они все-таки не смогли реализовать свои планы", - сказал он в эфире телеканала "112. Украина" в четверг.

А.Геращенко, что Н.Савченко и В.Рубан "не в своем уме" и являются опасными для страны, поэтому им место в тюрьме. По его мнению, необходимо также провести "серьезную психиатрическую экспертизу" Н.Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.