Политика

14:02 22.03.2018

Н.Савченко выходила из Рады к поддерживающим ее активисткам, передала сестре свою Звезду Героя и вновь вернулась в парламент

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко после решений парламента о лишении ее неприкосновенности и предоставления согласия на ее задержание и арест вышла из Верховной Рады к участникам акции в ее поддержку, сестре и матери.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", среди ожидавших Н.Савченко на площади Конституции у здания парламента были ее сестра Вера, с которой нардеп обнялась и передала ей Звезду Героя Украины, а также их мать.

С журналистами Н.Савченко общаться не пожелала, отвечая лишь на вопросы и реплики ее сторонников и родственников.

Во время общения с родственницами парламентарий предположила, что вскоре ее могут задержать и впоследствии арестовать. "День рождения (мамы - ИФ) отпразднуете без меня", - сказала она своим близким.

После непродолжительного общения с родными и сторронниками Н.Савченко вернулась в здание Верховной Рады.

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