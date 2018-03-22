Политика

13:59 22.03.2018

Н.Савченко заявила о необходимости конституционных изменений политической системы в стране

Н.Савченко заявила о необходимости конституционных изменений политической системы в стране

Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко заявляет о необходимости конституционных изменений политической системы в стране

"У Украины есть выход, без терактов, без сложных моментов, которые могут сломать Украину, есть обычный, простой выход, это действительно законный выход – это изменение политической системы. Это тот закон, который вы не принимаете – об избирательной системе. Это возможность предоставить украинцам, как избирать депутатов, не ориентируясь на политические партии, а ориентируясь на человека, который держит свое слово и работает для народа", - сказала она в Раде в четверг, выступая с заключительным словом.

"Мы не можем сделать импичмент президенту, поэтому у нас происходят Майданы", - добавила она

Н.Савченко заявила, что не намерена звать украинцев на Майдан, как это делала нынешняя власть. По ее словам, чтобы исправить ситуацию в Украине, "без ломания Украины, без приведения сюда врага", необходимо назначить конституционный конвент.

"Украинцы начинают понимать и эта ситуация, которая была создана мной сейчас в сессионной зале… Нужно было придумать какой-то выход. Я всегда украинцам говорила, что я не буду вызывать вас на Майданы, я не хочу, чтобы вы мерзли и умирали. Я не действую так, как та власть, которая пришла к управлению, я не действую такими методами", - сказала она.

"Я несколько раз сказала на том видео под камеру фразу, что "герои должны умирать". Да, должны, если того требует Украина. Украина превыше всего, была, есть и будет! Неважно, выживу я или еще кто-то, выживет Украина. Украине быть! Слава Украине! Героям слава!", - заявила Н.Савченко.

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