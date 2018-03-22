Политика

13:33 22.03.2018

Н.Савченко заявляет, что добровольно от Звезды Героя Украины и депутатского мандата не откажется

Н.Савченко заявляет, что добровольно от Звезды Героя Украины и депутатского мандата не откажется

 Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что добровольно не откажется от Звезды Героя Украины и депутатского мандата.

"Положить вам (депутатский - ИФ) мандат и уйти из политики, чтобы вы были счастливы, или отказаться от Звезды Героя, как многие хотят? Люди, которые меня поддерживают, говорят: не отдавай Звезду. Но они поймут, если я отдам на растерзание тем, кто будет потом порохоботить. А если я отдам, те, кто порохоботят, все равно будут лить дерьмо. Так вопрос: стоит ли мне предавать народ Украины, отдавая Звезду Героя Украины? Нет, не предам. Это звание дается нелегко. Это звание дается кровью. Я доказывала, что являюсь Героем Украины в московских тюрьмах ", - сказала Н.Савченко с трибуны парламента в четверг во время рассмотрения представления генерального прокурора Юрия Луценко о даче согласия Верховной Рады на привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в ходе выступления она в очередной раз назвала все происходящее сюрреализмом, подчеркнула, что часть из показанных в видеозаписи Генпрокуратуры ее диалогов она произносила сознательно, зная, что ее записывают.

Также Н.Савченко заявила, что, если бы в парламенте не присутствовали сотрудники аппарата Верховной Рады и журналисты, «люстрация у вас (депутатов- ИФ) была бы уже давно».

"Украинцы сейчас хотят мира и с той, и с другой стороны", - сказала также Н.Савченко.

После этой фразы в сессионном зале послышался приглушенный возглас нардепов.

"Если бы кто-то из вас поехал и поговорил с украинцами от запада до востока, вы поняли бы, что единственное зло в Украине, которое не дает мира, это украинская власть, а зло вне Украины, которое не дает мира – это российская власть", - продолжила она.

Н.Савченко также заявила, что напугать ее не удастся, и она не согласится на сделки со следствием, если таковые ей предложат. При этом она выразила убеждение, что ее коллеги по парламенту испытывают страх.

После 5-минутного выступления Н.Савченко замолчала, однако не пожелала покинуть трибуну, требуя от спикера парламента Андрея Парубия отведенных под ее выступление 15 минут, однако спикер не согласился с требованием депутата и передал слово руководителю парламентского комитета по вопросам регламента Павлу Пинзенику.

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